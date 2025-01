Série de homicídios assusta moradores do Jardim Centro Oeste, em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (9), um homem em situação de rua, ainda não identificado e com cerca de 30 anos, foi brutalmente assassinado com vários golpes de faca no cruzamento da Avenida Cafezais com a Rua Campo Nobre, no Jardim Centro Oeste, região sul de Campo Grande. A vítima, conhecida na área como “Gole”, sofreu ferimentos graves na barriga, costas e braço.

Moradores da região encontraram o homem caído no meio da rua e acionaram o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar ao local, constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da Perícia. Não foram encontradas armas no local, e até o momento não há suspeitos ou pistas sobre as motivações do homicídio.

Esse é o terceiro homicídio registrado no Jardim Centro Oeste em menos de um mês, o que tem causado preocupação entre os moradores. Todos os casos apresentam características semelhantes de extrema violência.

No dia 17 de dezembro, André Augusto dos Santos Arce, de 39 anos, foi espancado até a morte em um imóvel na Rua Catiguá. Segundo relatos, vizinhos ouviram pedidos de socorro antes da vítima ser arremessada em um corredor. O crime teria sido motivado por uma dívida de drogas, e os agressores teriam inicialmente a intenção apenas de dar um “corretivo”.

Mais recentemente, no dia 5 de janeiro, Helio da Silva, de 58 anos, foi morto a facadas durante uma briga com vizinhos. Uma mulher teria invadido a casa da vítima questionando “quem mexeu com as meninas?”. Logo depois, um homem entrou no local, golpeou Helio pelas costas e fugiu acompanhado da mulher.

A Polícia Civil investiga as conexões entre os casos e busca identificar os responsáveis. Moradores do Jardim Centro Oeste cobram maior segurança e presença policial na região, preocupados com a escalada de violência que tem abalado a tranquilidade do bairro.

As autoridades alertam para a importância de denúncias que possam ajudar na identificação dos autores e na elucidação dos crimes. O contato pode ser feito anonimamente pelos canais oficiais da Polícia Civil.

