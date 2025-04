Atraso de ônibus provoca protesto e tumulto no Terminal Nova Bahia em Campo Grande

Linha 072 ficou mais de uma hora sem passar; passageiros fecharam pista e afetaram circulação de outras linhas

Passageiros da linha 072 (Terminal Nova Bahia/Morenão) protestaram na manhã desta terça-feira (8) no Terminal Nova Bahia, localizado na região norte Campo Grande, após esperarem por mais de uma hora pelo coletivo. O atraso gerou tumulto dentro e fora do terminal, com registros de passageiros revoltados e interrupção no tráfego de outras linhas.

De acordo com informações divulgadas, pela página Ligados no Transporte, o ônibus desapareceu da circulação por volta das 5h, deixando dezenas de usuários à espera. O veículo só apareceu no terminal por volta das 6h, provocando revolta entre os passageiros.

Em sinal de protesto, usuários ocuparam as pistas da plataforma, impedindo a passagem de outros veículos e gerando atrasos em pelo menos duas outras linhas que operam no local: a 081 (Terminal Bandeirantes/Nova Bahia) e a 073 (Terminal Nova Bahia/Terminal Júlio de Castilho).

O social media Allan Gabriel, morador do bairro Nova Lima, utiliza o Terminal Nova Bahia diariamente, para ir e voltar do trabalho. Allan conta que a situação de atrasos e superlotação, infelizmente, é diária.

“Os ônibus atrasam todos os dias e estão sempre lotados. O terminal não tem capacidade suficiente para atender a região norte da cidade, acho que os horários são péssimos. Eu mesmo, chego atrasado no trabalho todos os dias, porque na maioria das vezes, não consigo entrar no ônibus que deveria, por conta da superlotação. Pagamos caro pela tarifa e temos um serviço ruim”, finalizou.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Consórcio Guaicurus, empresa responsável pela operação do transporte coletivo da Capital, para saber as causas do atraso da linha 072, na manhã desta terça-feira. A empresa informou por meio de nota que, “em virtude da falta de um motorista houve uma falha no processo operacional pelo motorista plantão o que acarretou na manifestação de alguns passageiros no terminal”.

