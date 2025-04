Prefeitura proibe pesca no Parque Antenor Martins em Dourados

Suspensão da pesca é para repovoamento da população de peixes no lago durante os quatro dias da festa da Páscoa na cidade

A prefeitura de Dourados divulgou que partir desta segunda-feira (07) até o dia 16, a pesca está proibida no lago do parque Antenor Martins.

Segundo o município, o objetivo é garantir a disponibilidade de peixes durante a 1ª Festa da Páscoa, que acontece de 17 a 20 de abril. A proibição vai até a véspera da abertura do evento, que será realizado no Grande Flórida

Nos dias que antecedem o início da festa, a prefeitura fará o repovoamento do lago do Parque Antenor Martins. Toneladas de peixe serão colocadas no lago para que todos tenham oportunidade de levar um exemplar para casa.

A pesca no lago do Parque, uma das atividades mais aguardadas pela população, será aberta ao público, que, no entanto, deverá observar algumas regras definidas pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), responsável pela coordenação geral da Festa.

Para que a pesca ocorra com tranquilidade e dentro dos padrões ambientais exigidos pela legislação, a Semaf destaca que normas precisarão ser seguidas por toda a população, entre as quais estão a proibição do uso de qualquer tipo de apetrecho e limitação de três exemplares por pescador.

No dia 17 de abril, das 7h às 17h, a pesca será permitida para pessoas com deficiência e idosos, além de crianças até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Nos dias 18, 19 e 20, das 7h às 17h, será permitida a pesca para a população em geral.

A Prefeitura também realiza várias intervenções no interior e também na área externa do Parque, para que tudo esteja em perfeitas condições para receber o público que for participar da 1ª Festa da Páscoa.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

