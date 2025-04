Homem é preso após ser flagrado furtando fios de energia, em Dourados

Na noite desta última segunda-feira (7), um homem, de 38 anos, foi preso após ser visto furtando fios de energia. O caso aconteceu no Parque das Nações I, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande, por volta das 21h30. Duas pessoas, de 58 e 78 anos foram vítimas da situação.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os moradores perceberam o furto dos fios que está acoplado ao relógio de energia de suas casas e acionaram os agentes policiais. Ainda na região, os Policias Militarem encontraram o suspeito. Em sua posse, estava diversos fios furtados e um alicate.

Durante as diligências, no interrogatório inicial, o suspeito confessou ter realizado o crime e também informou que os fios seriam trocados por drogas.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por furto.

