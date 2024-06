Táxistas em Corumbá tem até 21 de junho para implantarem QRCode de identificação

A implantação de um novo sistema de identificação da frota de táxis regulares em Corumbá entrará em vigor. Os táxistas da cidade têm até 21 de junho para fazer a atualização que consiste na fixação de QR Code no para-brisa dianteiro.

O Taxista Autorizatário ou Auxiliar cadastrado deverá comparecer com a deevida documentação exigida presencialmente na sede da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), que fica na rua João Afonso, n° 361, bairro Popular Velha, no horário das 08h às 12 horas. O atendimento será por ordem de chegada, limitando-se a oito por dia.

Para conferir as regras e esixgências confira a edição de segunda-feira, 20 de maio, do Diocorumbá. A portaria que dispõe sobre essa nova regra é a de n° 05/2024

