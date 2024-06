Previsão do tempo para a semana em MS favorece o clima quente e seco no Estado

Tendência meteorológica não indica nenhuma mudança no tempo

A previsão para a semana indica tempo estável em Mato Grosso do Sul com sol e variação de nebulosidade. Esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera que favorece o tempo mais quente e seco no estado.

Devido a presença do ar seco, são esperadas amplitudes térmicas mais elevadas, ou seja, uma diferença mais acentuada entre a temperatura máxima e a mínima. As temperaturas seguem amenas ao amanhecer, principalmente no sul e extremo sul no estado, com valores entre 15-17°C. Enquanto as temperaturas máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 29-35°C.

Além disso, são esperados baixos valores de UR, entre 15-45%, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira e norte do estado. As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais.

Entre segunda (03) e quinta-feira (06), a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Estão previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 26-31°C para as regiões sul, leste e sudeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 16-23°C e máximas entre 30-35°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 28-33°C. Em Campp Grande, são esperadas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 27-29°C.

Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Próxima frente fria

A tendência meteorológica não indica nenhuma mudança no tempo, pelo menos para os próximos 10 dias em Mato Grosso do Sul. Há um indicativo de mudanças no tempo, entre os dias 14 e 17 de junho, com a chegada de uma nova frente fria.

Com informações Centec-MS

