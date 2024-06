Conmebol define confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (3) os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos pelo mata-mata acontecerão entre os dias 14 e 21 de agosto. Destaque para o confronto entra os times brasileiros, Palmeiras e Botafogo.

VEJA OS CONFRONTOS

Atlético-MG x San Lorenzo

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar x Flamengo

Junior Barranquilla x Colo Colo

River Plate x Talleres

1º Grupo C x Peñarol

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2º Grupo C

O sorteio definiu também o caminho até a final continental. A Conmebol mostrou todo o chaveamento do torneio.

Por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, Grupo C ainda não tem os seus classificados definidos. The Strongest está garantido nas oitavas, mas ainda sem posição definida. Grêmio e Huachipato brigam pela segunda vaga.

Não houve qualquer restrição no sorteio além dos potes. Equipes do mesmo país ou times que integraram o mesmo grupo na fase anterior podem se enfrentar normalmente.

Com informações da Folhapress

