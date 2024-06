Semana do Meio Ambiente em Corumbá

No período de 03 a 07 de junho a Semana Municipal do Meio Ambiente, que este ano terá o tema “Transformando Resíduos em Recursos”.

O tema tem como objetivo promover a conscientização e a educação ambiental na comunidade, destacando a importância da reciclagem e da reutilização de resíduos. Através de atividades lúdicas, educativas e interativas, busca-se engajar alunos, cidadãos e estabelecimentos locais na prática da sustentabilidade, incentivando a transformação de resíduos em recursos valiosos. Ao fomentar a cultura de responsabilidade ambiental e criatividade, a ideia é inspirar a população a adotar práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

A principal atração será a realização de jogos que ocorrerão em diversos espaços, envolvendo os “Defensores da Natureza” (guerreiros adornados com as cores da coleta seletiva). A programação da Semana abrangerá escolas municipais e estaduais, projetos de apoio socioambientais, lanchonetes e restaurantes.

A Semana começará com uma campanha de recebimento voluntário no Ecoponto Municipal, onde serão coletados diferentes tipos de recicláveis como lâmpadas em desuso, eletrônicos, pneus e vidros. Esta será a primeira vez que Corumbá realizará o recebimento de lâmpadas domésticas em desuso.

Em seguida, haverá educação ambiental porta a porta na área central nos períodos matutino e noturno, com a participação dos Defensores da Natureza. Além disso, realizaremos o Circuito Ambiental com a presença dos super-heróis #DefensoresdaNatureza, que acontecerá no Centro de Apoio Infantojuvenil (CAIJ/CRIPAM) e na Escola Rotary Club.

Programação

03 DE JUNHO (Segunda-Feira)

Campanha de recebimento Voluntário de Recicláveis

(Lâmpadas em desuso, Lixo Eletrônico, Pneus e Vidros)

Local: Ecoponto Municipal

Horário: 07h30 às 13h30

Plantio de Mudas dentro da Escola

Local: Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva

Horário: 08h às 10h

04 DE JUNHO (Terça-Feira)

Porta a Porta com os #DefensoresdaNatureza

Local: Área Central

Período: Matutino

Campanha de recebimento Voluntário de Recicláveis

(Lâmpadas em desuso, Lixo Eletrônico, Pneus e Vidros)

Local: Ecoponto Municipal

Horário: 07h30 às 13h30

05 DE JUNHO (Quarta-Feira) – Dia Mundial do Meio Ambiente

Circuito Ambiental

Ministrantes: Super Heróis – #DefensoresdaNatureza

Horário: 08h às 11h

Local: Centro de Apoio Infanto Juvenil – CAIJ/CRIPAM

Público Alvo: Alunos do Projeto.

Campanha de recebimento Voluntário de Recicláveis

(Lâmpadas em desuso, Lixo Eletrônico, Pneus e Vidros)

Local: Ecoponto Municipal

Horário: 07h30 às 13h30

06 DE JUNHO (Quinta-Feira)

Palestra Socioambiental – Resíduos Sólidos

Ministrantes: Super Heróis – #DefensoresdaNatureza

Local: Escola Estadual Rotary Club

Horário: 07h às 7h50

Público Alvo: Alunos do 3º Ano A do Nível Médio

Campanha de recebimento Voluntário de Recicláveis

(Lâmpadas em desuso, Lixo Eletrônico, Pneus e Vidros)

Local: Ecoponto Municipal

Horário: 07h30 às 13h30

07 DE JUNHO (Sexta-Feira)

Porta a Porta com os #DefensoresdaNatureza

Local: Área Central

Período: Noturno

Campanha de recebimento Voluntário de Recicláveis

(Lâmpadas em desuso, Lixo Eletrônico, Pneus e Vidros)

Local: Ecoponto Municipal

Horário: 07h30 às 13h30

30 DE JUNHO

Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas

*Em breve incrições abertas

Leia Mais