Vídeo de vegetação em cinzas e peixes agonizando em meio a lamaçal mostram consequência de incêndios no Pantanal

Um vídeo chocante mostra centenas de peixes agonizando em meio a um lamaçal que era antes um trecho da baía inundável do Pantanal. O ocorrido chocante foi na região do Porto Amolar, em frente a base da Ong Ecoa, que atua na Bacia do Pantanal, Bacia do Prata e Cerrado.

A base fica localizada a 6 horas de barco de Corumbá.

Veja o vídeo:

Outra imagem devastadora é a da vegetação destruída na paratudal de Miranda, região conchedida dos paratudos (Ipês floridos). Imagens de drone em 2023 mostram o antes da região, que possuia ipês floridos amaraledos e vegetação verde às margens das BR-262, entre Miranda e Corumbá (MS).

O depois mostra a vegtação transformada em cinzas e devastação causada pelo fogo. Restou uma pequena lagoa verde para os jacarés, provavelmente feita para o gado, em meio ao cenário devastador.

As imagens são fortes e o fogo na região continua avançando.

Vídeo do local antes:

Vídeo do local depois dos incêndios:

Imagens Drone: Fernanda Cano

