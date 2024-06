Três cães abandonados numa casa trancada são encontrados pela Polícia em Corumbá

Em Corumbá, uma denúncia anônima trouxe à tona mais um caso de abandono de animais, em um imóvel fechado, localizado no Bairro Guatós. Dois cães adultos e um filhotes foram encontrados trancados sem água e ração após, a averiguação da Polícia Civil.

O imóvel, que fica atrás de uma loja, era alugado por um ex-funcionário de um comércio local, que havia sido dispensado do serviço há uma semana. Desde então, ele abandonou os animais no local e foi embora.

Quando questionado sobre os cães, o ex-locatário prometeu buscá-los, mas não retornou e não forneceu mais informações. Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil foi até o local e ao chegar lá, encontrou os dois cães adultos no quintal e um filhote trancado dentro do imóvel.

Os animais estavam visivelmente famintos e desnutridos, com ossos aparentes, falhas no pelo, infestação de parasitas, anemia e desidratação. O ambiente estava repleto de entulhos e fezes, criando um cenário de extrema negligência.

Testemunhas relataram que, apesar das festas frequentes realizadas pelo tutor no imóvel, os cães eram negligenciados e raramente recebiam alimentação adequada. Mesmo após repetidas cobranças para que cuidasse melhor dos animais, o ex-locatário insistia que os alimentava, apesar da magreza extrema dos cães ser evidente.

Os três cachorros foram resgatados e levados para uma ONG de proteção animal, onde receberão os cuidados veterinários necessários. Assim que estiverem saudáveis, serão disponibilizados para adoção.

A colaboração da comunidade nesses casos é essencial. Para denunicar quaisquer situações de maus-tratos, basta entrar em contato pelo telefone deixado pela polícia: (67) 3234-7111.

Com informações da Depac.

