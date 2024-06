Polícia Civil realiza reprodução simulada de tentativa de homicídio na MS-010

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Campo Grande e perícia, realizou, na manhã de terça-feira (25), a reprodução simulada de um homicídio tentado ocorrido no dia 1º de maio de 2024, na rodovia que dá acesso ao distrito de Rochedinho.

Na época, a vítima chegou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) dirigindo seu veículo, uma caminhonete Dodge RAM, pedindo socorro. Lesionado na cabeça e pescoço após ter sido atingido por quatro disparos de arma de fogo. Ele foi atendido no local e encaminhado, em estado grave, à Santa Casa.

A Polícia Civil apurou que a vítima dirigiu cerca de 17 km entre o local dos fatos e a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino após ter sido baleado. Ouvido, o homem disse que o autor dos disparos foi seu amigo de infância. Ambos têm 42 anos.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Bárbara Camargo Alves, a diligência é fundamental para a conclusão do inquérito, tendo em vista que os envolvidos apresentam versões destoantes do que teria ocorrido naquela data e não haviam testemunhas presencias.

Os peritos analisaram as versões de cada um deles e irá confrontá-las aos demais elementos materiais, tais como posição das lesões e vestígios identificados no interior da caminhonete, onde os disparos foram supostamente efetuados.

“Está é a última diligência que falta para a conclusão das investigações e decisão acerca de indiciamento. O autor dos disparos não chegou a ser autuado em flagrante à época dos fatos e aguarda em liberdade a conclusão do inquérito e da futura ação penal”, explicou a delegada.