Viaduto Jardim Veraneio: Desvio de trânsito será implementado nas obras a partir de 1º de Julho.

Os motoristas que trafegam pela região do futuro Viaduto Jardim Veraneio devem se preparar para alterações no trânsito, a partir do dia 1º de julho. Um novo desvio será implementado para facilitar a continuidade das obras na área.

Desvio

A Rua Rio Claro e a Rua Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira serão a nova rota de desvio, identificada no mapa pela linha amarela. Esta medida é necessária para minimizar os transtornos das obras do viaduto e garantir a segurança e a fluidez do tráfego local. É importante ressaltar que o acesso local aos moradores será permitido durante esse período na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo.

Novo Semáforo Av. Alexandre Herculano

Para acomodar o novo fluxo de veículos, um semáforo foi instalado na Avenida Alexandre Herculano (BR 163/MS) no cruzamento com a Rua Rio Claro e Rua Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira Este semáforo é essencial para garantir a segurança dos motoristas e pedestres durante o período de desvio.

Ciclovia na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo

O projeto de mobilidade urbana na região inclui a construção de uma ciclovia na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo. As obras abrangem o trecho entre a Avenida Carlinda Pereira Contar e a Rua João Kussarev, finalizando na Avenida Cruz de Lorena. Esta ciclovia visa promover o uso de bicicletas e melhorar a infraestrutura para ciclistas.

Progresso das Obras

Até o momento, as obras já atingiram marcos importantes:

•⁠ ⁠A terraplenagem e o revestimento primário necessários para o desvio nas ruas Rio Claro e Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira foram concluídos.

•⁠ ⁠A rede de drenagem na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no trecho entre a Rua Cruz de Malta e a Avenida Alexandre Herculano, também está finalizada.

A administração do Viaduto Jardim Veraneio pede a compreensão dos cidadãos e a atenção redobrada ao transitar pela área durante as obras. A colaboração de todos é fundamental para garantir a segurança e o progresso dos trabalhos.

Estão disponíveis à população canais de comunicação e atualização contínua sobre a obra, como o site www.JardimVeraneio.com.br e whatsApp (67) 92001-9510.

Confira no mapa abaixo a nova rota de desvio:

