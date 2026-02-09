Funsat divulga 1.127 vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Fevereiro segue com diversas oportunidades de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Nesta segunda-feira (9), a pasta conta com a participação de empresas parceiras que disponibilizam 1.127 vagas de trabalho, distribuídas em 118 profissões diferentes.

Os candidatos com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego) podem ser encaminhados para entrevistas, conforme o perfil profissional e os critérios estabelecidos para cada vaga. Entre as oportunidades ofertadas no dia estão cargos como conferente de logística (4 vagas), consultor de vendas (5), encarregado de supermercado (5), engenheiro civil (8), farmacêutico (2), magarefe (5) e operador de caixa, com 115 vagas disponíveis.

Também há oportunidades para trabalho temporário e vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e oferecem treinamento remunerado, com início imediato. Nesse grupo, destacam-se as vagas para alimentador de linha de produção (15), auxiliar de cozinha (14), leiturista (10), padeiro (4), repositor de supermercados (53), vendedor interno (2) e garçom (10).

Exclusivamente para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 93 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar de linha de produção (1).

As vagas podem ser consultadas presencialmente no Guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Serviço

Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Local: Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Endereço: Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

