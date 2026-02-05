Mato Grosso do Sul aprova 6,3 mil candidatos no Sisu 2026 e ocupa quase todas as vagas

Estado preencheu 99% das oportunidades; medicina da UFMS liderou a concorrência

Mato Grosso do Sul teve 6.365 candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. De acordo com levantamento do Ministério da Educação (MEC), o estado alcançou taxa de preenchimento de 99% das vagas ofertadas nesta edição do processo seletivo.

Ao todo, Mato Grosso do Sul registrou 61.752 inscrições no sistema, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. Entre as opções disponíveis, o bacharelado em medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi o curso mais concorrido no estado.

O resultado individual do Sisu 2026 foi divulgado pelo MEC na quinta-feira, 29 de janeiro, e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Entre os aprovados em Mato Grosso do Sul, 160 candidatos garantiram vaga em cursos presenciais de licenciatura, o que possibilita a participação no programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa prevê incentivo financeiro mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque imediato e R$ 350 depositados em uma poupança, liberada após o ingresso do estudante como professor na rede pública de ensino. Para ter acesso ao benefício, o candidato precisa ter obtido média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de se matricular no curso e realizar a inscrição específica no programa.

Em nível nacional, o Sisu 2026 aprovou 271.789 candidatos na chamada regular. Desse total, 129.386 foram selecionados pela ampla concorrência, 124.064 pelo sistema de cotas e 18.339 por meio de ações afirmativas adotadas pelas próprias instituições de ensino superior. Com isso, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas. Esta foi a maior edição do programa em número de instituições participantes, com 136 universidades e institutos públicos.

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a mais de 274 mil vagas distribuídas em cerca de 7,3 mil cursos, ofertados em 587 municípios do país. O número de inscritos representou crescimento de 39% em relação a 2025, quando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas participaram da seleção.

As inscrições para o Sisu 2026 ficaram abertas de 19 a 23 de janeiro. Os candidatos selecionados, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, devem realizar a matrícula conforme o cronograma definido em edital por cada instituição de ensino.

No dia 30 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou a disponibilização da declaração de atendimento às condições para certificação do ensino médio, na Página do Participante. O documento permite a pré-matrícula de candidatos aprovados no Sisu, no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), desde que atendidos os critérios e prazos estabelecidos pelas instituições.