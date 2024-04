baixa cobertura vacinal contra a dengue em Três Lagoas preocupa secretária de saúde

A procura pela vacina contra a dengue em Três Lagoas está baixa e deixa a secretaria de saúde do município em alerta devido aos números abaixo do esperado.

Dados da vacinação em Três Lagoas

Do público alvo, que são jovens de 10 a 14 anos, apenas 2.324 se vacinaram, um percentual de 23,77% dos elegíveis para receber a vacina. Iniciada em 15 de fevereiro, a campanha de vacinação acontece em todas as unidades de saúde do município.

Vale destacar, que mesmo com a ampliação da faixa etária, o número está abaixo da média esperada. De acordo com o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), a meta é atingir 90% de cobertura vacinal.

Os números de casos da doença em 2024 nos dois primeiros meses do ano já ultrapassa o número de casos do ano anterior. O Ministério da Saúde alertou que este ano os números de casos podem superar a marca dos 4,5 milhões de infectados, o maior registrado na história.

A vacina é a forma de prevenção principal contra a doença transmitida pelos mosquitos. De acordo com a coordenadora da Central de Imunização da SMS, Humberta Azambuja, “É essencial reforçar a importância de os jovens receberem a vacina contra a dengue. Ela oferece proteção individual contra a doença e contribui para a criação de uma barreira imunológica na comunidade, reduzindo surtos e hospitalizações”. A coordenadora enfatiza ainda que além disso, a vacinação dos jovens ajuda no combate à resistência viral, sendo uma medida eficaz para o controle da dengue.

