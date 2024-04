De delegacia a obras em rodovias e bairros: municípios recebem investimentos

Nesta quinta-feira (18), três municípios recebem novos investimentos em infraestrutura. Uma das iniciativas de grande relevância publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta, por exemplo, é a construção do novo prédio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. A delegacia será construída na rua Kana Arakaki (às margens do córrego Prosa), no bairro Cachoeira.

Após um processo licitatório transparente e competitivo, de acordo com o aviso de homologação de licitação, a empresa Coplan Construções, Planejamentos Indústria e Comércio LTDA foi a vencedora da concorrência. O Governo vai investir mais de R$ 5,5 milhões nesta obra que além de reforçar a segurança pública na Capital, gera empregos e fortalece a economia local.

No município de Glória de Dourados, a parceria entre o Governo e a Prefeitura resulta na formalização de convênio para pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais em partes das ruas Dr. Tancredo de Almeida Neves, Duque de Caxias, Santa Rosa e Avenida Couto Magalhães. Um investimento de R$ 945.603,52 que vem para trazer melhorias substanciais à mobilidade e à qualidade de vida dos moradores.

Outra conquista relevante é a licitação vencida pela Cava Engenharia de Infraestrutura LTDA para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação, incluindo obras de artes especiais, da rodovia MS-465, no trecho que compreende a entrada da rodovia BR-163 até a entrada da rodovia MS-145, no município de Rio Brilhante.

O investimento de mais de R$ 2,2 milhões tem objetivo de alavancar o desenvolvimento regional, facilitando o escoamento da produção e promovendo a integração entre comunidades.

Nas últimas semanas, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), tem sido agente de ações estratégicas que prometem transformar a realidade de diversas localidades.

Uma determinação do governador Eduardo Riedel que tem feito uma gestão baseada em um Estado próspero, inclusivo, verde e digital. As obras dos três municípios estão publicadas na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Estas ações refletem o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul e o nosso de cumprir as metas do governador Riedel em promover o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura de qualidade e o bem-estar da população, consolidando o estado como um ambiente propício para investimentos e crescimento”, finaliza o secretário da Infraestrutura, Helio Peluffo.