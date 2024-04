Uma tonelada de entorpecentes são incinerados em Vicentina

Nesta quinta-feira(18), A Policia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Regional de Fátima do Sul, realizou a incineração de 1.116 kg de entorpecentes nas dependências de uma empresa localizada no município de Vicentina-MS.

As drogas estavam apreendidas nas Delegacias de Polícia de Fátima do Sul, Vicentina e Glória de Dourados, devido ao forte trabalho que é realizado frente ao tráfico de entorpecentes nos municípios. A ação contou com a participação de uma equipe da Vigilância Sanitária e dos Delegados de Polícia de Fátima do Sul, Vicentina e Glória de Dourados e suas equipes, garantindo que a incineração fosse realizada conforme as normas legais.

No montante continha maconha, cocaína, crack e Skunk. Essas substâncias ilícitas foram apreendidas em diferentes procedimentos policiais ocorridos no último semestre.

A ação foi autorizada pelo Poder Judiciário e demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a legislação vigente, bem como reforça o empenho das forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas.

