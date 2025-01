Águas Guariroba reforça compromisso de mais saneamento e saúde para Campo Grande em 2025

Com o início do ano de 2025, a Águas Guariroba reforça um compromisso firmado com todos os campo-grandenses: ir além de conectar a próxima residência. O propósito da concessionária é levar saúde e qualidade de vida a todos que consomem a melhor água do país e se conectam a rede de coleta e tratamento de esgoto.

Em 2024. Campo Grande alcançou 93% de cobertura da rede de esgoto na Capital, sendo que 100% de tudo que é coletado é tratado. Foram mais de 210 quilômetros de tubulações de esgoto implantados em diversas regiões da Capital neste ano.

Com essa expansão, 20,6 mil novas residências e comércios foram conectados à rede de esgoto, impactando diretamente pelo menos 57,7 mil pessoas que passaram com mais dignidade e saúde.

“A presença do saneamento básico pode ser considerada como um parceiro direto da Saúde Pública. Existem estudos que mostram a grande melhora na saúde, principalmente de crianças e idosos, que passaram a ter acesso a água tratada e coleta de esgoto em casa”, comenta a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Faustino.

Nos últimos dois anos, por meio do programa ‘Campo Grande Saneada’ da concessionária, foram implantados mais de 500 quilômetros de esgoto, conectando mais de 120 mil pessoas.

“Podemos afirmar que nos últimos anos Campo Grande passou por uma revolução no saneamento e, consequentemente, na saúde e qualidade de vida dos campo-grandenses também. Alcançamos a universalização, conforme prevê a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento e em 2025 tem muito mais por vir”, afirmou Gabriel Buim, diretor-presidente da concessionária.

ÁGUA PARA TODOS

Reconhecida por ter a melhor água do país, Campo Grande passa a ter ainda mais resiliência e segurança hídrica em 2025 após a concessionária concluir a construção de dois novos reservatórios com capacidade de 1 milhão de litros cada.

“As regiões da Nova Campo Grande e do Pênfigo foram as beneficiadas, mas o sistema como um todo será contemplado, já que a rede de abastecimento da concessionária é interligada, podendo deslocar água de um ponto a outro da cidade, independentemente de onde estiver o reservatório”, detalha Francis.

Também na região da Nova Campo Grande a Águas Guariroba concluiu e já colocou em operação um novo ‘super poço’, com mais de 500 metros de profundidade, captando água diretamente do Aquífero Guarani.

“Essas ações mostram a preocupação que da concessionária em manter o abastecimento da Capital sem interrupções, mesmo em épocas de poucas chuvas e calor extremo”, completa Buim.

SANEAMENTO É SINÔNIMO DE SAÚDE

No começo do mês de dezembro, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgaram um estudo que comprova a relevância direta na saúde de crianças recém-nascidas que possuem saneamento básico em casa, até mesmo durante a gestação da mãe. Os dados da pesquisa são de famílias campo-grandenses.

“Nosso propósito é que todas as famílias de Campo Grande tenham acesso a água e esgoto tratados. Temos investido na ampliação da Tarifa Social da Água, que hoje conta com mais de 65 mil pessoas beneficiadas. Nossa missão elevar a qualidade de vida da população, atuando na saúde preventiva”, comentou Francis sobre o estudo.

A pesquisa “Saneamento e Saúde Neonatal: Evidências do Brasil”, foi realizada pelos autores Pedro Oliveira, Daniel da Mata e Fernanda Batolla, da EESP-FGV, e mostra que Campo Grande teve um avanço de 22% (em 2005) para 83% (em 2019) na cobertura da rede de esgoto. E atualmente a cidade conta com 93% de acesso ao serviço de esgotamento sanitário.

“Entre os diversos benefícios do saneamento encanado para as crianças recém-nascidas, o estudo aponta principalmente o ganho de peso. Foram constatados que a cada mês que a mãe tem acesso ao saneamento, o bebê ganha 20 gramas. E os efeitos são impulsionados quando essa exposição ocorre nos dois primeiros trimestres da gestação”, detalha a pesquisadora Fernanda Batolla.

Essa é a transformação de vida levada pela Águas Guariroba. “Quando o saneamento chega, o que fica é a saúde! E em 2025 teremos muito mais para a população de Campo Grande, com mais rede de esgoto, mais reservatórios de água e muita infraestrutura, reforçando a referência que a Capital é no saneamento do país”, concluiu Buim.

