Carreta do Hospital do Amor atende no Centro de Campo Grande, mas registra baixa adesão

A carreta do Hospital do Amor está realizando atendimentos na Rua Marechal Rondon, no Centro de Campo Grande, mas a procura tem sido baixa. Das 25 senhas disponibilizadas para o período da manhã desta segunda-feira (6), apenas seis foram distribuídas.

A preocupação com a baixa adesão está relacionada à alta incidência de câncer de mama no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, excluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa é que até 2025 sejam diagnosticados 73,6 mil novos casos, o que corresponde a uma incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres.

Especialistas recomendam que mulheres entre 40 e 49 anos realizem uma mamografia anualmente e, a partir dos 50 anos, o exame seja feito a cada dois anos. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.

A carreta do Hospital do Amor está estacionada na Rua Marechal Rondon, em frente ao Pátio Central, e permanecerá no local até a quarta-feira (8). O atendimento acontece das 8h às 16h, sem interrupção para o almoço.

São oferecidas 25 senhas por período, totalizando 150 atendimentos durante os três dias. As mulheres interessadas devem comparecer ao local munidas de documento com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

