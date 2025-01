Com mais de 200 mil análises em 2024, laboratório da Águas Guariroba garante a melhor água do país direto na torneira

Há índices sobre cor da água, turbidez, concentração de cloro residual livre, fluoreto, pH e coliformes totais. Atualmente, a concessionária tem em torno de 200 pontos de monitoramento da qualidade da água espalhados pela cidade. Em 2024, foram coletadas 30 mil amostras de água bruta e tratada para que fossem analisados 114 parâmetros a fim de garantir que a água seja potável, incolor e insípida (sem sabor). Ao todo, foram realizadas mais de 206 mil análises com base nas amostras de água. “Nosso índice de potabilidade da água analisada no laboratório ultrapassa os 99,5% todos os meses, garantindo a segurança e qualidade da água que todos nós tomamos direto na torneira de casa”, comenta a coordenadora do laboratório, Karina Goulart. Nas análises realizadas em laboratório são verificados 67 parâmetros de qualidade, atendendo as normas da Portaria nº 888, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, como a quantidade de cloro na água, a ausência de coliformes totais. “Desde 2016, o laboratório da Águas Guariroba tem processos acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE). Semestralmente, a análise das águas brutas é realizada pelo laboratório da concessionária e outro terceirizado também acreditado pelo Inmetro, respaldando todo nosso processo”, completa Karina.

