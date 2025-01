Homem morre após usar medicamento para disfunção erétil

Um homem de 56 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca, neste domingo (5), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele havia utilizado um medicamento para disfunção erétil, o tadalafila, e passou a sentir fortes dores no peito. Testemunhas relataram que, ao se sentir mal, o homem pediu socorro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram chamadas e chegaram rapidamente ao local, encontrando a vítima caída no chão. Tentativas de reanimação com manobras de ressuscitação foram realizadas, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.