Águas Guariroba entrega revitalização de placas de classificação de qualidade dos córregos de Campo Grande

Em 1 ano, índice de classificação “boa” aumentou em 22% e classificação “ruim” diminuiu em 16%

A Águas Guariroba reinaugurou nesta quarta-feira (23) 19 placas de classificação referente ao Índice de Qualidade da Água dos córregos de Campo Grande do Programa Córrego Limpo, realizado em parceria com a prefeitura de Campo Grande.

A ação integra o calendário de comemoração aos 124 anos de Campo Grande da prefeitura municipal. A solenidade de entrega aconteceu no cruzamento da Avenida Fernando Correa da Costa com a Rua Sebastião Lima, onde está localizada uma das placas de classificação do córrego prosa.

Participaram da inauguração o gerente de meio ambiente e qualidade da Águas Guariroba, Fernando Garayo, do secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), Luiz Alberto Leite e a superintendente de fiscalização e gestão ambiental da SEMADUR, Gisseli Giraldelli.

As placas revitalizadas trazem as classificações de análise trimestrais dos córregos divididas em cinco classificações (ótimo, bom, regular, ruim e péssima), além disso as placas contêm um QR Code que leva diretamente ao site com os dados completos sobre a análise dos córregos.

Com mais de 83 pontos de coleta espalhados pela cidade o Projeto Córrego Limpo é uma parceria com o município que prevê o monitoramento da qualidade da água dos córregos de Campo Grande com análise trimestral e também a fiscalização pela Semadur para detectar ligações não realizadas ou ligações clandestinas. Um dos destaques deste ano está no aumento de 22% de classificações “boa” e uma redução de 16% para classificações “ruim”.

"Estamos entregando a revitalização das 19 placas que apontam o índice de qualidade da água dos córregos de Campo Grande para melhor informar a população. Verificamos que ao longo dos anos a qualidade vem melhorando, sendo que do 2º trimestre do ano passado para o 2º trimestre deste ano constatou-se um aumento de 22% para índice boa e redução em 16% para ruim. Este é um trabalho importante entre a Águas Guariroba e município que auxilia no monitoramento dos córregos da cidade e também na conscientização da população em se conectar corretamente na rede de esgoto", destaca Fernando Garayo, gerente de meio ambiente e qualidade da Águas Guariroba.