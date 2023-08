LDU x São Paulo: confira onde assistir e prováveis escalações

LDU e São Paulo se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Quito, no Equador. O Tricolor chega confiante para o duelo após reverter os placar tanto na Copa do Brasil, contra o Corinthians, quanto na própria Sul-Americana, contra o San Lorenzo.

O São Paulo vai a Quito carregando uma sequência de quatro jogos sem perder. Entre eles, estão vitórias contra Corinthians e San Lorenzo, que deram as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, respectivamente.

A LDU, por outro lado, vem de uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe equatoriana, inclusive, chegou às quartas de final da Sul-Americana perdendo em casa para o Ñublense, do Chile, por 3 a 2, e avançando somente nos pênaltis.

O Tricolor terminou a fase de grupos com a melhor campanha e, até agora, sofreu só um gol no torneio, justamente o da derrota para o San Lorenzo fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Star+.

Prováveis escalações

A LDU conta com o plantel praticamente completo para encarar o São Paulo. O meia-atacante Jhojan Julio, ex-Santos, se recuperou de lesão e está à disposição, assim como os argentinos Maurício Martinez e Ezequiel Piovi. Julio deve fazer parceria no ataque com Paolo Guerrero, e há dúvida sobre a escalação de Alvarado, que não vive bom momento. Neste caso, Alzugaray surge como opção imediata.

Time provável: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi e Mauricio Martínez; Ibarra, Jhojan Julio Alvarado (Alzugaray); Guerrero.

O São Paulo terá seus principais reforços à disposição pela primeira vez na Sul-Americana. James e Lucas, que não foram inscritos a tempo de jogar contra o San Lorenzo, estão em Quito – o camisa 7 deve começar como titular. Dorival não terá Pablo Maia, que teve indisposição estomacal e nem viajou.

Time provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Gabriel Neves (Luan), Alisson, Rodrigo Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri.