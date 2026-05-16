Agetran anuncia 12 interdições e mudanças no trânsito em Campo Grande durante o fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande informou que 12 interdições e alterações no trânsito serão realizadas entre sexta-feira (15) e domingo (17) em diferentes regiões de Campo Grande. As mudanças atendem eventos sociais, religiosos, esportivos e obras de drenagem, com bloqueios totais, isolamento de faixas e ocupação parcial de vias ao longo do fim de semana. A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

As alterações começaram às 8h desta sexta-feira, com obras de drenagem na Rua Neyde Maia Miranda, onde o bloqueio segue até as 18h de sábado. Ainda na sexta, a Rua Elias Nachif será interditada das 11h às 20h para um evento social. Ao meio-dia, a Rua Luís Vasconcelos também terá o trânsito interrompido para a realização do programa MS Cidadão, permanecendo fechada até as 17h de sábado.

Outro ponto de atenção nesta sexta é a Rua Guararapes, nº 260, que ficará interditada das 9h às 22h para o evento “Meu Bairro é Show”. Neste caso, a Agetran orienta os condutores a utilizarem as ruas Maracanã e Tenente Antônio João Ribeiro como alternativas. Já a Rua Eva Maria de Jesus terá bloqueio das 17h às 23h59 para um evento religioso, repetindo a interdição no sábado no mesmo horário. A Rua Guaimbé também ficará fechada a partir das 23h de sexta-feira para a comemoração do aniversário de um ministério religioso, com liberação prevista apenas às 14h de domingo.

No sábado (16), as faixas de estacionamento das ruas José Dibo e Frederico Korndorfer serão isoladas das 7h às 17h para obras. A Rua Pampulha, entre as ruas Internacional e Major Gama, receberá outra edição do “Meu Bairro é Show”, com bloqueio das 9h às 22h. Os desvios poderão ser feitos pelas ruas Pedra Negra e Doutor Torres. Ainda durante a tarde, a Rua Heitor Vieira de Almeida será interditada das 15h às 22h para evento religioso, enquanto uma procissão vai alterar o tráfego na Rua Flamboyant entre 16h e 19h, com liberação gradual da pista conforme o avanço do cortejo.

Também no sábado, a Rua Vanda ficará interditada entre as ruas Campo Nobre e Antônio Nelson de Souza, das 17h às 20h, para a realização do Projeto Social Jovens em Ação. Os desvios poderão ser feitos pelas ruas dos Canutos e dos Topógrafos. O cronograma de mudanças no trânsito termina com um evento esportivo a partir das 18h30, que ocupará meia pista de rolamento na Rua Rio Negro e na Avenida Nelly Martins. A Agetran reforça que equipes estarão monitorando os locais para orientar o fluxo de veículos durante as interdições.

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