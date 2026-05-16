Chuvas intensas são previstas em regiões de Mato Grosso do Sul neste sábado

Os acumulados significativos de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste do estado, com possibilidade de volumes pontualmente mais elevados

Neste sábado (16), a previsão indica tempo instável, com possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Esse cenário ocorre devido ao avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de ar quente e úmido.

Além disso, a atuação de cavados reforça o ambiente instável, aumentando ascondições para o desenvolvimento de tempestades no estado.

Vale destacar que entre este sábado (16) e domingo (17), são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste do estado, com possibilidade de volumes pontualmente mais elevados.

Os ventos atuam do quadrante norte e, após a passagem da frente fria, giram para o quadrante sul com velocidades que variam entre 40 – 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 14-17°C e máximas entre 19-24°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-22°C e máximas entre 22-30°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 17-20°C e máximas entre 23-32°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-28°C

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