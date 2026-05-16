SES abre drive-thru de vacinação contra gripe com horário estendido neste sábado

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) inicia neste sábado (16) um drive-thru de vacinação contra a Influenza em Campo Grande. A ação será realizada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros e seguirá até quinta-feira (21), com atendimento em horários estendidos para ampliar o acesso da população à imunização.
A vacinação estará disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. De segunda a quinta-feira, o funcionamento será das 17h30 às 21h. Já aos sábados e domingos, o atendimento ocorrerá das 7h às 19h.
A estrutura contará com apoio logístico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e equipes de enfermagem responsáveis pela aplicação das doses e organização do fluxo de veículos. A proposta é facilitar a vacinação de pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.
Segundo o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, a ampliação das estratégias de vacinação é importante diante do aumento da circulação de vírus respiratórios no Estado. “A Influenza pode evoluir para casos graves, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades. O drive-thru amplia o acesso e permite que mais pessoas consigam se vacinar de forma rápida e segura”, afirmou.
A SES informou ainda que a estratégia já foi utilizada em campanhas anteriores e chegou a ultrapassar 7 mil doses aplicadas em edições realizadas na Capital.
Nesta semana, a secretaria ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses como forma de reforçar a proteção coletiva diante do aumento de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e Influenza em Mato Grosso do Sul.
A orientação é que os municípios mantenham a vacinação nas unidades de saúde e reforcem ações extramuros para ampliar a cobertura vacinal.
Para receber a dose, é recomendado apresentar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.
Serviço
Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar
Rua 14 de Julho, 1502-1600 –Centro, Campo Grande
De 16 a 21 de maio
Segunda a quinta-feira: 17h30 às
21h
Sábados e domingos: 7h às 19h
Vacinação para toda a população a partir de 6 meses de idade.
Por Michelly Perez
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