Pacote de obras de R$176 milhões pode impulsionar universalização de saneamento em todo o Mato Grosso do Sul

Montante faz parte de um dos maiores investimentos da área de saneamento nos últimos anos pelo Governo do Estado e Sanesul; Meta da estatal é universalizar o serviço até 2028 no MS

Nesta sexta-feira (15), foi lançado o investimento de R$ 176 milhões para ampliação e modernização de sistemas de abastecimento de água em 16 municípios Sul-mato-grossenses e também em melhorias na rede de esgoto de Ribas do Rio Pardo.

O montante faz parte de um dos maiores pacotes da área de saneamento em Mato Grosso do Sul nos últimos anos pelo Governo do Estado e pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Os investimentos comtemplam os municípios de Aral Moreira, Bataguassu, Bodoquena, Chapadão do Sul, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos, além de Ponta Porã, que inclui o distrito de Sanga Puitã.

No ato de lançamento ocorrido na sede da Sanesul, em Campo Grande, conduzido pelo diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio aifrmou que a meta é universilizar o sanemanto básico no Estado até 2028.

“Ampliar o sistema de saneamento é um desafio muito grande. Estamos com obras em 49 municípios, e isso nos faz ver que estamos com uma grande chance de universalizar e atingir os 90% em 2028, e se assim o for, nós temos a grande possibilidade de ser o primeiro estado do Brasil a universalizar o esgoto, 5 anos antes da exigência do marco legal. Isso é motivo muito grande de orgulho para a Sanesul e para o Estado de MS”, disse Marcílio.

Também participaram do ato, prefeitos das cidades contempladas, parlamentares e demais autoridades públicas. O governador Eduardo Riedel foi representado pelo secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul).

Ribas do Rio Pardo

O pacote leva em consideração o crescimento populacional, a expansão urbana e a necessidade de reforço nos sistemas existentes. O muncípio de Ribas do Rio Pardo, por exemplo é um dos que recebem mais investimentos devido ao aumento populacional conforme explica o diretor-presidente, a cidade aumentou em número de habitantes e novas obras parar cobrir essa demanda precisam ser feitas.

“Quando eu entrei aqui, Ribas estava explodindo por causa dos investimentos. E eu falei, nós precisavamos tomar uma previdência, e usar recursos da PPP para investir lá. Só que Ribas, naquela época, tinha 85% de cobertura com 10 mil habitantes. Como virou 20 mil habitantes, a cobertura caiu pela metade. Então nós precisamos fazer um novo aporte a mais para poder atender o esgotamento sanitário.” completa Marcílio.

Ribas do Rio Pardo receberá mais de R$ 42 milhões nesse novo aporte de investimentos (R$ 13,8 milhões em abastecimento de água e R$ 28,2 milhões em esgotamento sanitário).

Sobre o pacote de investimentos no geral, o presidente informou que o projeto foi mandado para a Assembleia de Governo porque se trata uma exceção e que a Sanesul pediu a garantia do Estado e por consequência, a garantia da União. “Era a única forma que a Caixa tinha de emprestar para a Sanesul. A Caixa vivia um momento como banco onde ela tinha restrições de fazer empréstimos, não só para a Sanesul, mas para qualquer companhia de saneamento. E o pessoal da Caixa, que eu volto a elogiar, teve a ideia de fazer operação com garantia da União. Normalmente, a própria Sanesul é garantidora, a gente tem os recebíveis de conta d’água como garantia. A capacidade da Sanesul é de 100, 120 milhões o que é bastante. Mas falta esse complemento. Então, toda vez que gente tiver obras maiores, coisas que são passíveis de financiamento, a gente vai ao mercado.” pontua.

Além desse investimento que será aplicado em alguns municípios sul-mato-grossenses, também foi pontuado de imediato novos investimentos pela Sanesul, de renovação de equipamentos e um novo posto de atendimento em Dourados.

Outros municípios

Entre os maiores volumes de recursos previstos no pacote estão os de Corumbá, com R$ 25,6 milhões em obras de abastecimento de água. Inocência, que receberá R$ 13,1 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água, aparecem na sequência.

Ponta Porã e o distrito de Sanga Puitã receberão R$ 12,3 milhões, enquanto Naviraí terá R$ 12,3 milhões destinados ao fortalecimento do sistema de abastecimento. Chapadão do Sul contará com investimento de R$ 11,3 milhões, Miranda receberá R$ 11 milhões e Dourados terá aporte superior a R$ 8,9 milhões. Também serão contemplados Bataguassu, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes, Sonora, Santa Rita do Pardo, Terenos e Aral Moreira.

As obras já possuem frentes em andamento e outras em estágio avançado de contratação e execução. A expectativa é ampliar a capacidade operacional dos sistemas e garantir maior regularidade no abastecimento, especialmente em municípios que apresentam crescimento acelerado.

O governador Eduardo Riedel tem defendido o fortalecimento da infraestrutura de saneamento como uma das prioridades da gestão estadual, alinhando os investimentos à política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

O pacote de investimentos integra o planejamento estratégico da Sanesul voltado à modernização permanente da infraestrutura operada pela empresa e ao fortalecimento da segurança hídrica nos municípios atendidos.

Saneamento em aldeia indígena em Antônio João

Um outro porjeto futuro inclui o sanemaneto de uma aldeia no muncípio Antônio João. Renato Marcílio, o diretor-presidente da sanesul informou que a empresa também visa levar serviços para 19 aldeias e que as obras acontecerão por etapas, além de contar com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e demais recursos federais.

“Isso é um recurso da Itaipu. Nós já temos um convênio com a Itaipu que São 60 milhões de reais, é 45,15 milhões do governo do estado. Isso é para a gente fazer o abastecimento de água, em diversas aldeias no Cone Sul nosso, bacia no Rio Paraná. Surgiu essa possibilidade, foi um recurso que o deputado geral batalhou, para exigir mais 8 milhões que vai atender uma aldeia específica de Antônio João. Temos um projeto para 19 aldeias, nós vamos fazer oito agora mais Antônio João 9 e estamos na experiência de mais recursos para complementar. Isso não é uma obrigação do Estado, seria obrigação do governo federal, mas a Sanesul, está sendo usada como uma ferramenta pela expertise que ela tem em desenvolver projetos, em contratar e executar obras.”, finaliza Marcílio.