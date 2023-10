Porto Geral de Corumbá recebe ação sobre saúde humana, animal e ambiental

Meditação, expressão corporal são algumas das atividades

Neste sábado 28 de outubro acontece o evento “Roda Moinho Humanizado – Saúde Única”, no Porto Geral de Corumbá.

A ação acontece a partir das 16h30 e é voltada para sensibilização sobre a prevenção e cuidados com a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental.

Atividades que serão realizadas

meditação; musicalização e expressão corporal; zumba; aferição de pressão e glicemia; roda de conversa sobre o meio ambiente e cuidados com os animais e orientações sobre utilização de serviços de saúde.

O evento é uma realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. Conta com parceria da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; Vigilância em Saúde; Fundação de Turismo do Pantanal; Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá; Instituto do Homem Pantaneiro; MS Pantanal; Sanesul. O apoio cultural é do Governo do Estado e FCMS, Instituto Cultural Vale.

Saúde Única

O Termo Saúde Única foi instituído em 2008 pela iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Mundial Saúde Animal (OIE) e da organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com objetivo de realizar um trabalho integrado destes três pilares para garantir uma tomada de decisão sobre temas acerca da saúde na perspectiva de Saúde Única. Dessa forma, reconhece que existe um vínculo muito estreito entre o ambiente, as doenças em animais e a saúde. A essência, Saúde Única reconhece que a chave para a saúde humana está no equilíbrio dos ecossistemas e na conservação da biodiversidade, e entende que prevenir o surgimento de doenças para necessariamente por propor soluções que tenham em vista o bem-estar humano, animal e do planeta.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.