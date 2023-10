Instituto Nelson Willians ganha prêmio nacional por gestão de voluntariado

O Instituto Nelson Wilians (INW) foi reconhecido nacionalmente pelo Prêmio VoL na categoria Melhor Prática de Gestão de Voluntariado em Organizações. O prêmio foi entregue nesta terça-feira (24), em Belo Horizonte (MG), ao gerente de projetos sociais do INW, William Ruiz. O Prêmio VoL reconhece, estimula e divulga as melhores práticas de gestão de voluntariado no Brasil.

“O voluntariado é uma das formas de contribuir para a transformação social. É por meio dele que também impactamos a vida de jovens e mulheres, possibilitando que eles exerçam plenamente a sua cidadania. Nós acreditamos no poder transformador que a educação de qualidade e o conhecimento sobre os nossos direitos têm na vida de uma pessoa. Por isso, esse prêmio é a materialização de que estamos comprometidos e desenvolvendo boas estratégias de impacto social por meio do voluntariado”, diz William Ruiz, gerente de projetos do INW. Ele ainda destaca que esse reconhecimento só foi possível porque tem um time de voluntários engajados e dispostos a causar impacto positivo na sociedade.

De acordo com os organizadores do prêmio, existem mais de 20 milhões de voluntários que desenvolvem serviços de grande importância para a sociedade. O Prêmio VoL tem o objetivo de incentivar a decisão de pessoas buscarem oportunidades para doarem seu tempo e/ou talento, para diferentes causas, de forma estruturada, eficiente e comprometida, além de colaborar com a transparência na gestão de tão importante segmento do Terceiro Setor.

Para nós, é uma alegria e imensa honra acompanhar os trabalhos, resultados e conquistas que o INW vem colhendo nos últimos anos. Temos o prazer de ver de perto o impacto desses projetos na vida de diversas pessoas em todo o país. São mais de 64 mil pessoas já beneficiadas, e é indescritível o orgulho que temos. Parabenizo minha grande amiga e sócia, Anne Wilians, presidente do Instituto, bem como toda a equipe excepcional por trás desse trabalho tão importante para nossa empresa, clientes e, principalmente, sociedade.”, diz o economista Fernando Cavalcanti, sócio do NWGroup (Nelson Willians Group) e Diretor Administrativo do INW.

O Instituto Nelson Wilians, concebido em março de 2017, é uma organização social sem fins lucrativos que atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais. O Instituto tem como público-alvo as juventudes e as mulheres.

Investimento social do Nelson Wilians Group, em seis anos de fundação o INW já impactou mais de 60 mil pessoas diretamente e outras 100 mil pessoas indiretamente, por meio de projetos próprios ou apoiando instituições sociais parceiras de todo o país.

Com informações da assessoria