Aulas Artísticas da Diretoria de Cultura de Três Lagoas estão disponíveis para matrículas e rematrículas

A partir da próxima segunda-feira(29) aulas de diversas modalidades artísticas estarão disponíveis para rematrículas. Já as matrículas acontecem de 05 a 07 de fevereiro.

Os interessados em realizar a rematrículas devem preencher esse formulário online da Diretoria de Cultura de Três Lagoas.

Os interessados devem fornecer informações pessoais e anexar a documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e para menores, documento do responsável.

Aqueles que não possuem internet ou desejam ir realizar a inscrição presencialmente, devem se deslocar até a sede da Diretoria de Cultura, localizada na Av. Rosário Congro, nº 560, centro nos prazos estipulados.

As vagas são limitadas com prioridade para as rematrículas. Cada aluno pode se inscrever em até duas modalidades, com a exceção de não poder combinar dois instrumentos musicais.

São oferecidas aulas de violino, coral, acordeon, fotografia, ballet, teatro, desenho artístico, dança de salão entre outros. Para mais informações de limite de idade e demais modalidades, entre em contato com a Secretaria de Cultura pelos números: (67) 3929 1482 (67) 3929 9978

