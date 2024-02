“Seguimos nosso compromisso de luta por uma Saúde Pública de Qualidade”, reafirma Dr. Victor Rocha em Sessão Inaugural

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) aproveitou a Sessão Inaugural da 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, realizada na sexta-feira (02) na Câmara Municipal de Campo Grande, para reafirmar seu compromisso de luta por uma Saúde Pública de qualidade.

“Fui eleito com esse compromisso: trabalhar por uma saúde pública de qualidade. Os desafios continuam. Continuarei fiscalizando e cobrando o poder executivo para que nossa gente tenha acesso a consultas com especialistas e exames, bem como a redução das filas de espera para cirurgias. Destacamos a importância de políticas públicas que garantam esses direitos e como a saúde pública de qualidade é essencial para o bem-estar de todos”.

Além de médico há 20 anos, Victor Rocha acumula experiência como gestor público, pois atuou como secretário adjunto de Saúde do município de Campo Grande. Neste período, implementou os projetos Equipe Móvel, Consulta Única, levando consultas e exames preventivos para moradores de diversos bairros. Promoveu mutirões da saúde para consultas, exames e cirurgias, além das inaugurações das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) das Moreninhas, do Leblon e do Bairro Santa Mônica.

A experiência mais exitosa em sua carreira é o Projeto Casa Rosa, que se tornou referência nacional na prevenção e diagnóstico precoce do câncer. O projeto possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Com protocolos clínicos, consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e salvando vidas. Médico a quase 20 anos, Dr. Victor Rocha sempre acreditou no Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de acesso a uma saúde pública de qualidade.

Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou 7.219 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. Sendo diagnosticados cerca de 140 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para tratamento.

Com informações da assessoria

