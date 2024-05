Corpus Cristi: confira o abre e fecha no feriado em Dourados

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30) e o ponto facultativo decretado na sexta-feira, 31 de maio pela prefeituea de Douraodos irá impactar o funcionamento de estabelecimentos na cidade. Diversos Órgãos e repartições públicas devem fechar ou atender em horários especiais, bem como serviços oferecidos à população.

Confira o abre e fecha e atendimento nos próxcimos dias em Dourados:

ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

As repartições públicas municipais acompanham o feriado e ponto facultativo e fecham durante o período, retomando as atividades normalmente na segunda-feira (3/6). Funcionam apenas os serviços considerados essenciais, segurança pública e Serviço Móvel de Urgência.

SAÚDE

De 30/5 a 02/6 os postos de saúde e PAM (Pronto Atendimento Médico) seguem fechados, com atendimentos concentrados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital da Vida. Já a Farmácia do PAM funcionam em regime de plantão, de quinta (30/5) a domingo (2/6), das 7h às 17h, bem como a Sala de Vacinação da unidade, que nesse período atenderá das 7h às 13h.

PLANTÃO DE VACINAÇÃO

Além da Sala de Vacinação do PAM, a Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e Núcleo de Imunização, realizam plantão de vacinação contra a Dengue e a Gripe. Confira a programação:

Quinta-feira (30/5)

Assai das 7h às 19h / Shopping das 13h às 20h / Comper das 7h às 19h / PAM 7h às 13h

Sexta-feira (31/5)

Assai das 7h às 19h / Shopping das 10h às 22h / Comper das 7h às 19h / PAM 7h às 13h

Sábado (1/6)

Varandas Supermercado das 8h às 12h / Shopping das 7h às 19h / Comper das 7h às 22h / PAM 7h às 13h

Domingo (2/6)

Shopping das 14h às 20h / PAM 7h às 13h

EDUCAÇÃO

As unidades escolares seguem o calendário escolar próprio, publicado pela Secretaria Municipal de Educação.

COLETA DE RESÍDUOS E ECOPONTOS

De acordo com a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), os serviços de Coleta de Resíduos, Ecopontos e Picador serão interrompidos apenas no feriado de Corpus Christi, quinta-feira (30/5).

