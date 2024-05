Somando morte recente, MS chega quase 10 mil casos confirmados de dengue no ano

Mato Grosso do Sul já registrou 19.957 casos prováveis de dengue, sendo 9.864 casos confirmados em 2024, de acordo com dados do boletim da 21ª semana epidemiológica divulgado nesta quarta-feira (28).

Conforme o boletim semanal, uma nova morte relacionada a doença foi registrada. No total do ano, 19 óbitos foram confirmados e outros 15 estão em investigação. Entre as vítimas, 9 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vítima

Chapadão do Sul registrou o 2º óbito pela dengue. Trata-se de Jean de Lima, 38, natural de Campo Maior (Piauí). Segundo a Secretária Municipal de Saúde, ele tinha como comorbidades portador de Hipertensão Arterial e Esplenectomia em 2018.

O paciente estava sendo acompanhado pela Rede de Atenção à Saúde, evoluiu com piora do quadro clínico, foi encaminhado para Hospital Regional em Campo Grande, onde ficou internado por 4 dias, não resistindo e vindo a falecer nesta segunda-feira (27). A primeira morte em decorrência da dengue aconteceu em fevereiro e acometeu um paciente de 81 anos.

Nos últimos 14 dias, Japorã lidera o ranking dos municípios com alta incidência da doença seguido Itaquiraí.

