Alexandre de Moraes se despede do TSE após dois anos na Presidência

O ministro Alexandre de Moraes participa, nesta quarta-feira (29), de sua última sessão como ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro Alexandre de Moraes disse durante despedida que ajudou a romper o que chamou “a cultura de impunidade das redes sociais” por meio de resoluções e decisões contra publicações feitas nas plataformas.

Ele mais uma vez defendeu a regulamentação das redes sociais e disse que isso deve ser feito não só no âmbito do TSE, mas também do STF (Supremo Tribunal Federal) e dos demais Poderes.

“Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral que é feita por meio de algoritmos não transparentes -em alguns casos algoritmos viciados para determinadas bolhas- será e continuará combatido na Justiça Eleitoral”, afirmou.

Na próxima segunda-feira (3), Moraes irá transferir a presidência para a ministra Cármen Lúcia, que estará à frente do TSE nas eleições municipais deste ano. Ele também deixará a corte eleitoral, e sua vaga será ocupada pelo ministro do STF André Mendonça.

Com informações da Folhapress, por JOSÉ MARQUES

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram