Confira os horários e ruas interditadas para o feriado de Corpus Christi em Dourados

Feriado na cidade de Dourados tem interdições a partir das 5h da manhã e liberação de vias às 19h

nesta quinta-feira (30/5), é celebrado o feriado de Corpus Christi e a Agetran (Agência Municipal de Trânsito e Transporte), informa a interdição de trechos de vias centrais, para a a a confecção dos tradicionais tapetes que cobrem as ruas, realizados pelos fiéis, além da missa e procissão.

A interdição terá início a partir das 5h da manhã desta quinta-feira e segue até o fim da celebração da Santa Missa, realizada em frente à Catedral Imaculada Conceição. A liberação das vias está prevista para às 19h.

Serão interditados os trechos que compreendem as Avenidas Joaquim Teixeira Alves e Marcelino Pires, a partir da Catedral, na Praça Antônio João, até a rua Melvin Jones.

O início da demarcação dos tapetes está marcada para às 6h, seguida pela confecção dos tapetes pelos fiéis católicos de toda a cidade. Às 15h terá início a Missa Solene, em frente à Catedral, finalizada com a procissão do Santíssimo Sacramento sob os tapetes e encerrando com adoração e benção.

Conforme informações da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a solenidade de Corpus Christi (Corpo de Cristo) é uma festa que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. A procissão pelas vias públicas, atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico (Cân. 944) que determina ao Bispo Diocesano que a providencie, onde for possível, “para testemunhar publicamente a veneração para com Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do Corpo de Sangue de Cristo (..) A festa de Corpus Christi, é um convite para uma meditação sobre o valor e a importância da Eucaristia em nossa vida”.

