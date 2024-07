A Unidade Santa Luzia da Atvos em Nova Alvorada do Sul registrou recordes históricos na safra 24/25

A Unidade Santa Luzia (USL) da Atvos, empresa que hoje é uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país, alcançou marcos históricos de produtividade, no mês de junho, desde o início de sua operação, em 2009.

A planta agroindustrial localizada em Nova Alvorada do Sul (MS) registrou a moagem histórica de 822.515 toneladas de cana-de-açúcar processadas, ultrapassando o índice anterior, obtido em julho do ano passado, de 814.798 toneladas. Outro recorde da USL foi na produção mensal de etanol anidro, com 27.942m³ produzidos, superando o índice anterior de julho de 2020, de 27.424m³ de litros.

Os recordes históricos na Unidade Santa Luzia resultam do intenso processo de transformação pelo qual a Atvos tem passado, com a retomada de investimentos em capacitação de pessoas, além de tecnologia e inovação, tanto no campo quanto na indústria.

Aliado a isso, o planejamento integrado, o apoio dos parceiros regionais e a grande disponibilidade de matéria-prima em Nova Alvorada do Sul, município com maior extensão de terras produtivas para a cultura da cana-de-açúcar no Brasil, também contribuíram significativamente para um melhor desempenho e produtividade da USL no mês de junho de 2024.

