Passageiros são retirados às pressas de ônibus em chamas na BR-163

Passageiros que estavam um ônibus da empresa Cometa Del Amambay precisaram ser retirados às pressas do veículo, no início da tarde desta quinta-feira (4), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, após um incêndio atingir o coletivo.

Conforme informações do site Alvorada Informa, assim que as chamas começaram, o motorista parou no acostamento e todas as pessoas desceram. Ninguém ficou ferido.

O fogo se espalhou rapidamente e destruiu por completo o ônibus. Um caminhão pipa prestou apoio inicial para controlar as chamas, até que o Corpo de Bombeiros chegasse.

Por conta do risco de acidente e da fumaça que tomou conta do local, o trecho da rodovia no Km 377 precisou ser interditado nos dois sentidos. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas.

