Alunos da educação básica já podem se inscrever na Fetec MS

As inscrições estão abertas para a 14ª Feira Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) e da 13º Feira de Tecnologias, Engenharias, Ciências e Criatividade de Mato Grosso do Sul Júnior (Fetecc MS Júnior).

Alunos da rede pública e particular podem participar da Feira que tem como tema “Vocês são as raízes que sustentam a ciência”. As inscrições vão até 14 de julho.

Para se inscrever, basta acessar este link. Há quatro modalidades de inscrição : Fetec MS Júnior, Fetec Maker, Fetec Fundect, e Fetec MS. Paramais informações e regras acesse o edital.

Nos dias 21 e 23 de outubro ocorre a exibição dos projetos finalistas e a cerimônia de premiação.

Na submissão dos projetos, os alunos devem estar cursando, no momento da inscrição, do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio regular, do 1º ao 7º semestre do ensino técnico de nível médio ou do 1º ao 3º ano do ensino para jovens e adultos.

Todos os projetos devem possuir obrigatoriamente um orientador e pelo menos um aluno, sendo que cada integrante só pode estar associado a um único projeto.

O evento permite o fortalecimento da ciência no estado, além de permitir a interação e trocas de conhecimento entre os finalistas.

Os trabalhos podem abranger diversas áreas de conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.

A iniciativa faz parte da programação do Integra UFMS 2024, o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do Estado de Mato Grosso do Sul.

