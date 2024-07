Ciclista atropelado por caminhonete na Avenida Guaicurus morre no hospital

João Aparecido, 4, morreu ser atingindo por uma caminhonete enquanto andava de bicicleta, na Avenida Guaicurus, no Bairro Universitário, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (3), mas a vítima morreu na Santa Casa, no início da madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo boletim de ocorrência, João estava próximo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, quando foi atropelado. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa.

Nesta manhã, o filho dele procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol para comunicar a morte do pai, que não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” e será investigado. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.