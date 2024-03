“A Escassez de Iluminação Pública no Centro de Campo Grande Preocupa Comerciantes”

A falta de iluminação pública no centro de Campo Grande tem se tornado uma preocupação crescente entre os comerciantes e moradores da região. O cenário de ruas mal iluminadas não apenas compromete a segurança dos transeuntes, mas também afeta diretamente a atividade comercial e a qualidade de vida dos habitantes locais.

Para os comerciantes, a falta de iluminação pública é um obstáculo significativo para o funcionamento de seus negócios durante a noite. Além de afetar a visibilidade das lojas e dificultar a atração de clientes, a sensação de insegurança resultante da escuridão pode dissuadir as pessoas de frequentarem o centro da cidade após o anoitecer, impactando diretamente o fluxo de clientes e, consequentemente, as vendas.

A situação se agrava ainda mais quando consideramos que muitos estabelecimentos dependem das horas noturnas para impulsionar suas atividades comerciais. Restaurantes, bares, cafés e lojas de conveniência, por exemplo, veem na noite uma oportunidade de atrair clientes que buscam entretenimento, alimentação ou compras após um longo dia de trabalho. No entanto, sem uma iluminação adequada, essa vitalidade noturna fica comprometida.

“Os comerciantes dessas ruas estão enfrentando problemas com a iluminação há algum tempo, especialmente aqueles que mantêm suas lojas abertas até tarde. Na Don Aquino e na Barão do Rio Branco, a situação está difícil à noite.” Destacou Ladmir Dalle responsável pela Prisma Cosméticos

Já para a Luana gerente da Passaletti está difícil desde dezembro: “iluminação esta difícil desde dezembro e não vejo policiamento nas ruas”.

“ Aqui na 14 de julho vários trechos estão escuros e o que acende ainda demora muito e isso está prejudicando sim as vendas dos comerciantes do centro”. Relatou o comerciante do ramo de acessórios.

“ A escuridão na 14 de julho, Barão do Rio Branco e Calógeras está bem tenebroso de noite pois a led não liga já tem um bom tempo e deixa todos com receio de ficar aberto até tarde” Disse Jairo Gerente da loja Pernambucana

Em nota a SISEP ( Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), na Rua 14 de Julho as equipes terão que substituir o cabo que é subterrâneo, já na Calógeras equipe de manutenção está fazendo as substituições das lâmpadas queimadas, que são ações pontuais.

Já na Don Aquino e na Barão do Rio Branco os cabos foram furtados e como é uma ação pontual a SISEP está trabalhando para solucionar os devidos problemas de iluminação na região central e solucionar o problema o mais rápido possível.

