“Nosso objetivo é colocar a Expogrande entre as 5 maiores exposições do país”, diz Guilherme Bumlai

Em sua 84º edição, a Expogrande 2024 promete ser ainda maior do que as últimas edições. O evento promete trazer 150 expositores, realizar 17 leilões e movimentar mais de 100 mil pessoas.

Em entrevista ao Jornal da Hora desta sexta-feira (16), o presidente da Associação dos Criadores, Acrissul, Guilherme Bumlai declarou que na edição de 2024, a Expogrande será uma das 10 feiras mais importantes do país. Conforme ele, o objetivo é colocar a exposição entre as cinco maiores do Brasil.

“Nós já estamos recolocando a Expogrande entre as dez maiores feiras do Brasil em 2024 […] Então a Expogrande realmente deixa de ser uma exposição estadual e atinge nível nacional e a nossa meta é colocar ela entre as cinco melhores exposições do Brasil”, destacou.

Conforme o presidente da Acrissul, nesta edição, os ingressos para os shows serão vendidos de maneira terceirizada. Quem comprar um ingresso para as apresentações artísticas terá acesso livre a exposição.

A Expogrande acontece entre os dias 4 e 14 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320.

