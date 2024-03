Homem é encontrado morto e autor do crime é identificado escondido em matagal

Na manhã desta última quinta-feira, (29), a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis, em ação conjunta com a Polícia Militar, realizou a prisão do autor de uma tentativa de homicídio que ocorreu em um estabelecimento comercial da cidade. A rápida intervenção das autoridades resultou na captura do agressor, bem como na localização da arma utilizada no crime.

A situação teve início quando a equipe médica do Hospital Municipal Cristo Rei informou à Polícia Militar sobre a entrada de um homem vítima de golpes de faca. Munidos dessa informação, os policiais civis receberam detalhes sobre o paradeiro do agressor, indicando que ele estaria escondido em uma mata próxima à saída para a cidade de Glória de Dourados. Após algumas horas de buscas, os investigadores conseguiram capturar o autor e apreender a arma utilizada no ataque.

O Boletim de Ocorrência relata que o crime aconteceu quando a vítima, um homem de 32 anos, chegou ao estabelecimento de propriedade do agressor e solicitou uma bebida. Sem motivo aparente, o autor ordenou que a vítima deixasse o local. Após uma discussão, o agressor buscou uma faca e, aproveitando o momento em que a vítima se retirava, desferiu golpes pelas costas.

A vítima, ferida, dirigiu-se ao Hospital Municipal Cristo Rei, onde recebeu atendimento médico. Em seu depoimento, o homem afirmou não compreender os motivos que levaram o autor a praticar o crime, uma vez que não havia qualquer desavença entre eles, além do fato de conhecerem-se e frequentarem o estabelecimento há bastante tempo. A tentativa de homicídio foi registrada como motivada por razões fúteis.

A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia, enquanto o autor está sob custódia das autoridades locais, aguardando as devidas providências judiciais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.