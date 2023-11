9ª Edição do “Rio+ Limpo” acontece dia 3 de dezembro em Naviraí

No dia 03 de dezembro acontece em Naviraí a 9º edição do Rio+limpo, no Porto Caiuá. inciativa vai realizar a retirada de lixos e entulhos descartados no Parque Nacional de Ilha Grande.

A ação é voluntária e contará com servidores da prefeitura do município, ribeirinhos de Naviraí e região e demais participantes. O Parque Nacional de Ilha Grande é um arquipélago composto por mais de 180 ilhas, das quais 21 pertencem ao município de Naviraí, e estão localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha e Várzeas do Rio Paraná.

Entre os focos da ação está a preservação, qualidade ambiental e a prática sustentável. O Projeto Rio+Limpo além de retirar os lixos e entulhos, também vai promover a educação ambiental e conscientizar os ribeirinhos e visitantes sobre a importância de descartar corretamente os resíduos.

