Grupo de teatro Fulano di Tal celebra 20 anos com uma semana especial de oficinas e espetáculos

De 27 de novembro até 02 de dezembro, o grupo de teatro Fulano di Tal celebra seus 20 anos no palco com a “9a Mostra Fulano di Tal de Teatro” com ensaio aberto, oficinas e apresentações de espetáculos que marcaram a trajetória da companhia. Tem programação para toda família e a Mostra conta com a parceria do SESC MS.

“Aniversário bom é aniversário com festa e nada melhor do que comemorar 20 anos da nossa história ao lado daquelas pessoas que nos acompanham durante todo esse tempo: o nosso público. Estamos super ansiosos por esses encontros e esperamos todos para essa grande festança que vai durar uma semana com muito teatro para nossa cidade”, destaca Marcelo Leite, produtor cultural e um dos diretores do grupo.

A “Mostra Fulano di Tal de Teatro” é realizada pelo grupo desde 2013 em Campo Grande, com os objetivos de compartilhar com o público os processos desenvolvidos pelo grupo; trocar experiências com artistas convidados em oficinas, workshops e rodas de conversas e; apresentar espetáculos do repertório da companhia.

Programação

A celebração dos 20 anos começa nesta segunda-feira (27), às 19 horas, com o ´Bar do Fulano – Ensaio Aberto: ´O Bem-Amado´, no espaço Fulano di Tal. O grupo abre a programação da Mostra com esse ensaio aberto, para convidados, em formato de bar, para a reestreia deste espetáculo que estreou em 2019 e, que agora, retorna com elenco renovado. Nesta atração a classificação é de 14 anos.

Na terça-feira (28), às 19 horas, acontece a oficina ´Corpo em Festa: o ator no teatro popular´, com o Professor Doutor Tom Conceição (UEMS), no espaço Fulano di Tal. A oficina, voltada para atores, é o resultado da tese de doutorado do Coordenador do Curso de Teatro da UEMS, que tem como pesquisa o corpo do ator no teatro popular. Nesta atração a classificação é de 14 anos. A oficina tem vagas limitadas; para participar é necessário preencher o formulário de intenção que pode ser localizado por este link. Os selecionados serão divulgados no dia 27.

Já na quarta-feira (29), às 19 horas, o grupo Fulano di Tal apresenta o espetáculo ´Seco´, no espaço Fulano di Tal. Dois seres discutindo afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, o ódio e pela guerra. Os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo entram em cena como intérpretes de si mesmo, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida. O espetáculo é um processo cênico colaborativo vivenciado pelo Grupo Fulano di Tal. A classificação é de 18 anos.

De quinta (30) à sábado (02), a programação será realizada no SESC Cultura. Na quinta (30) e na sexta-feira (01), às 19 horas, o grupo apresenta o espetáculo ´O Bem-Amado´ de Dias Gomes com direção de Marcelo Leite. A obra traz a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. Com o apoio das irmãs Cajazeiras Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa, a ajuda de seu secretário Dirceu Borboleta, a oposição de Neco Pedreira (dono do único jornal da cidade) e com os conselhos do Vigário da cidade, o prefeito Odorico precisa encontrar um meio para conseguir realizar sua meta. Em cena apresentam-se Douglas Moreira, Edner Gustavo, Luana Miranda e Nicoli Dichoff. A classificação é de 14 anos.

A programação será encerrada no sábado (02), com atrações especialmente para a família. Às 16 horas o grupo realiza a ´Oficina para toda família: Lugar de ser bocó – criando histórias no nosso quintal´. A oficina visa sensibilizar a família para a experiência estética do espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´. Por meio do Teatro de Objetos, serão propostos jogos teatrais que envolvam objetos e a criação de histórias, ressignificando sua utilidade cotidiana e sensibilizando a família para criação artística com elementos que fazem parte do cotidiano.

Depois, às 17 horas, Fulano di Tal encena o espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´. Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Os irmãos Palmiro (Edner Gustavo) e Abílio (Douglas Moreira) cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa.

“Vai ser uma festa pra nós fulanos, com muito trabalho. Muito mesmo. Comemorar 20 anos é muito especial. E estamos trabalhando dia e noite para que seja especial para o nosso público também. Vai ter reestreia, apresentações de espetáculos de repertório, oficinas. Vai ser lindo! Esperamos todos vocês!”, convida Edner Gustavo, ator, produtor, dramaturgo e um dos diretores do grupo.

Ingressos são gratuitos

Nos três primeiros dias a ´9a Mostra Fulano di Tal de Teatro´ acontece no espaço Fulano di Tal (rua Rui Barbosa, 3099, centro), com lugares limitados e reservas pelo whatsapp (67) 98129-7263. E, nos outros três dias, no Átrio do SESC Cultura (avenida Afonso Pena, 2270, centro), não sendo necessário reservar ingressos antecipadamente. Mais informações pelo Instagram do Fulano di Tal.

