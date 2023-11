Motociclista de 18 anos morre após colidir veículo com uma vaca

Um jovem de 18 anos morreu na madrugada de ontem (26), após colidir a motocicleta em que conduzia com uma vaca, em Camapuã, a 141 quilômetros de Campo Grande.

O jovem conduzia uma motocicleta Honda Titan, 150cc, sentido ao centro da cidade, quando foi surpreendido pelo animal. Com o impacto da colisão, o rapaz foi parar no acostamento da via.

Moradores que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o jovem chegou ao hospital sem vida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vaca tinha uma marcação traseira, mas não foi possível identificar o proprietário do animal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer da delegacia do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram