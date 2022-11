Confira 5 filmes de terror para entrar no clima do Halloween

Como tradição, o Halloween é aquele momento do ano em que o terror fica muito mais interessante, e a ideia de assistir filmes sanguinários e violentos, ou até mesmo sombrios fica cada vez mais atraente. Pensando nisso, separamos 5 filmes de terror para você assistir nesse Dia das Bruxas.

1- O Estranho Mundo de Jack

Começando com o clássico do Halloween, o filme conta a história de Jack Skellington, o Rei das Abóboras, que se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, ele acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de sua leal namorada Sally ser contra, o Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que Sally estava certa o tempo todo.

2- Pânico

O início de uma franquia maravilhosa! Sidney Prescott (Neve Campbell) começa a desconfiar que a morte de dois estudantes está relacionada com o falecimento da sua mãe, há cerca de um ano. Enquanto isso, os jovens da pacata cidadezinha começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror. Quem erra, morre. As perguntas seguem uma lógica que será desvendada numa grande festa escolar. 3- Halloween – A Noite do Terror Em 1963, durante uma noite fria de Halloween, o pequeno Michael Myers, de seis anos, assassina brutalmente sua irmã adolescente, Judith. Ele é condenado e fica detido por 15 anos em uma instituição sob vigilância constante do Dr. Sam Loomis. Em 1978, na véspera de Halloween, Michael rouba um carro e escapa do sanatório Smith’s Grove. Ele retorna à sua pacata cidade natal de Haddonfield, Illinois, onde procura suas próximas vítimas. 4- Hereditário

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

5- A Hora do Pesadelo