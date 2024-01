Cerca de 1.000 árvores serão plantadas ao longo do ano em Três Lagoas

Novo projeto pretende plantar 1.000 árvores na cidade de Três Lagoas com objetivo de melhorar o conforto térmico na cidade e aumentar o número de árvores plantadas.

O ato de lançamento desse projeto foi no dia 5 de janeiro na sede Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fica Circular da Lagoa Maior. No lançamento, foram plantadas 15 árvores, incluindo espécies como pau-formiga, canafístula, ipês e algumas frutíferas. As autoridades plantaram com o suporte da da equipe da SEMEA.

O projeto também conta com o apoio de diversas empresas parceiras e deixa o convite a comunidade dos locais atendidos pelo projeto, além de entidades representativas, para participarem.

A realização é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), em parceria com a Promotoria de Meio Ambiente e Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS).

O plantio seguirá, nesse primeiro momento, na Circular da Lagoa Maior, contemplando principalmente espécies frutíferas. Veja onde:

