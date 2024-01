Fugitivo da colônia penal leva mata-leão e morre após tentar assaltar residência

Fugitivo da colônia penal no interior do Estado, Deivid Lucas Marques da Silva, 30, foi encontrado morto após uma ocorrência de tentativa de furto, na madrugada desta quarta-feira (10), na rua do Santos Dumont, em Três Lagoas, município distante a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Rádio Caçula, o autor foi denunciado por uma testemunha que alegou ter ouvido um barulho em sua residência, como se alguém tivesse pulado para o quintal. No entanto, foi ver do que se tratava e viu vários suspeitos correndo pela Rua Alexandre Abraão tentando alcançar Deivid. Metros depois, viu o indivíduo convulsionando após tomar um “mata-leão”.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada no local, onde constatou o óbito de Deivid, que possuía também algumas escoriações no braço e antebraço e na perna direita. O local foi preservado pela equipe até a chegada da Perícia Científica e o corpo transportado pela funerária de plantão ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) para os trabalhos de necrópsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.