Filme? Homem escala parede, entra em buraco no teto e rouba 6 mil em cofre de supermercado

Na última terça-feira (09) a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da 1ª Delegacia de Naviraí-MS, anunciou o esclarecimento de um furto qualificado pelo arrombamento ocorrido em um supermercado da região. O autor do crime, um homem de 32 anos, foi detido com o apoio da Polícia Militar.

O incidente ocorreu em um estabelecimento comercial do tipo supermercado, situado no Bairro Jardim Paraíso, durante a madrugada do dia 06 de janeiro de 2024. Por volta das 03h47min, um indivíduo até então não identificado escalou as paredes do prédio e ingressou no estabelecimento através de uma abertura no teto. No interior do supermercado, o criminoso arrombou o cofre, levando consigo a quantia de R$ 6,5 mil em cédulas nacionais.

No momento do atendimento inicial pela polícia militar, uma mochila foi descoberta escondida no teto, revelando R$ 4 mil do valor furtado. Diante desse cenário, equipes da Polícia Civil compareceram ao local para conduzir os procedimentos necessários. Foi realizada a análise das imagens das câmeras de segurança, bem como exames periciais de local de crime e papiloscópico.

Com êxito, a identificação do suspeito, M.S.R., de 32 anos, foi confirmada. O indivíduo foi localizado nas proximidades e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. Diante das evidências, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado pelo arrombamento e escalada.

A prisão do suspeito foi convertida para preventiva pelo Poder Judiciário, e posteriormente, ele foi transferido para a penitenciária local.

Video: Depac

Com informações da Depac

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: