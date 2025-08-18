Romeu Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao governo federal e lema “O Brasil Primeiro”

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou oficialmente no sábado (16), em um evento realizado na zona sul de São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República. O ato reuniu parlamentares do partido e apoiadores, que lotaram o auditório, em meio a um cenário político ainda indefinido sobre quem será o principal representante da direita nas eleições de 2026.

Durante seu discurso, Zema fez duras críticas ao atual governo federal e alertou para o que chamou de “aproximações internacionais contrárias aos valores do país”. Ele também defendeu a adoção de medidas que priorizem a liberdade, o combate à corrupção e a preservação dos princípios democráticos, apresentando um projeto que, segundo ele, busca consolidar estabilidade e crescimento para o Brasil.

Sob o lema “O Brasil Primeiro”, o governador mineiro destacou ainda a necessidade de rever políticas econômicas e disse que pretende atuar em Brasília para enfrentar o que considera abusos e perseguições de autoridades do Judiciário, embora não tenha citado exemplos.

Zema também admitiu que não descarta a possibilidade de compor como vice em uma futura chapa, mas ressaltou que seu objetivo principal é disputar o cargo de presidente.

Em nota oficial, o Partido Novo afirmou que a pré-campanha de Zema simboliza o início de uma proposta voltada à modernização do Estado, à redução de privilégios e à retomada da segurança e do desenvolvimento nacional.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais